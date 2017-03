La 29esima giornata della Serie B continua con due posticipi: alle 15 c'è la sfida molto sentita tra Brescia e Verona, con gli uomini di Pioli in lotta per la salvezza, quelli di Pecchia per la promozione. Alle 17.30 è in programma il derby tra Benevento e Salernitana, in crisi di risultati. Chiude la giornata Frosinone-Cittadella, domani alle 20.30.