La caccia alla salvezza contro la lotta alla promozione diretta. Motivazioni agli opposti alimenteranno la sfida tra Cesena (due punti di vantaggio sulla zona retrocessione) e Parma (secondo a +1 sul Frosinone), nella terzultima giornata di Serie B. In palio punti pesantissimi per entrambe, con i bookmaker schierati dalla parte dei gialloblù: il segno «2» è favorito a 2,25 sul tabellone 888sport.it, con i bianconeri che rispondono a 3,45 ma soprattutto con un invidiabile bilancio di risultati nelle partite giocate in casa. Al Manuzzi il Cesena ha perso solo tre delle 19 partite disputate da inizio campionato, contro le sette vittorie e i nove pareggi: un altro segno «X» stavolta pagherebbe 3 volte la posta. Cinque mesi fa il testa a testa si chiude sullo 0-0 e anche per domenica i quotisti prevedono un altro Under (meno di tre reti complessive), dato a 1,64 contro il 2,18 dell’Over. Sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è invece l’1-1, a 5,80.