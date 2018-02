Una sola partita in programma questa domenica per la Serie B: in campo Cesena e Ternana alle 17.30. Match chiave per i bassifondi della classifica: il Cesena è 19esimo in classifica a quota 24 punti, in piena zona playout. Contro c’è la Ternana, fanalino di coda del campionato a 22 punti. La società in settimana ha esonerato l’ormai ex allenatore Sandro Pochesci e ha affidato la squadra a Ferruccio Mariani. Sono 2 i punti che separano le due squadre. Domani è in programma il posticipo del lunedì tra Entella e Spezia.