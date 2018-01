Va in scena oggi il posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie B. In campo la sesta forza del campionato contro la terza: la squadra di casa ha 35 punti mentre gli ospiti sono a 40 e con una vittoria raggiungerebbero il Palermo in vetta al campionato cadetto. Domani chiuderà la giornata di Serie B la sfida tra Ternana e Salernitana in programma alle ore 20.30.