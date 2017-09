Il Carpi è primo in classifica. Da solo. Il Perugia, infatti, non riesce a vincere contro il Cittadella e proseguire, a punteggio pieno, di fianco alla squadra di Calabro. Al Tombolato finisce 1-1: apre le danze Cerri nel primo tempo, pareggia Salvi nella ripresa. Pareggio giusto, un tempo dominato a testa: nel primo meglio gli umbri, che si vedono anche annullare due gol (primo gol in fuorigioco, secondo per fallo dell'attaccante); nel secondo meglio i veneti, più propositivi e pericolosi. Nel recupero, poi, l'ultima chance per il Grifone con la traversa di Bianco. 1-1, Perugia frenato. E il Carpi sorride. .