Scontro in piena zona playoff nell’anticipo del venerdì in Serie B. La Cremonese, settima in classifica a 37 punti, gioca domani contro il Bari, quinto con 38. I grigiorossi cercano la vittoria che vale il sorpasso, ma devono fare i conti con un periodo no (non vincono da tre turni) e con i precedenti non proprio favorevoli. Hanno perso 4 delle ultime cinque sfide contro i pugliesi e non li battono addirittura dal 1995: il ritorno al successo è dato a 2,20 sul tabellone 888sport.it, dove il pareggio sale a 3,15 e il colpo esterno dei biancorossi viaggia a 3,40. Considerando le statistiche delle due formazioni, si può puntare sulla possibilità che entrambe le formazioni vadano a segno, data a 1,91. La Cremonese subisce una media di un gol a partita (25 in altrettante gare) il passivo del Bari sale a 1,36 gol incassati per incontro.