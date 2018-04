Situazione più fluida nelle scommesse sulla promozione in Serie A: posto che l’Empoli sarà quasi certamente primo, restano due posti ancora, uno “diretto” per la seconda classificata e un altro da conquistare attraverso i play off. A giocarseli, principalmente, saranno proprio le due formazioni che seguono l’Empoli in classifica: il Frosinone è più avanti, a 1,60 nelle quote, il Palermo è a un soffio, dato a 1,72. Buone anche le chance di Parma e Perugia, quarta e quinta (a meno due e meno cinque dal Frosinone) date a 2,20 e 3,00; dal Bari in giù, piazzato a 5,25, le quote cominciano a salire sensibilmente. Si punta a 6,00 sul Venezia (settimo), a 9,00 sul Cittadella, che al momento occupa l’ultima piazza utile per giocare i play off. Foggia e Carpi sono ancora in corsa per un posto tra le prime otto: arrivarci e poi conquistare il sogno Serie A, è un compito a 10,00 per i pugliesi e a 12,00 per gli emiliani.