Non c’è ancora la certezza matematica, ma di sicuro i tre punti conquistati a Frosinone valgono un grosso pezzo di Serie A per l’Empoli, giunto al ventiquattresimo risultato utile consecutivo. I bookmaker non hanno più dubbi: alla riapertura delle scommesse sulla Serie B, il primo posto dei toscani non è più giocabile sul tabellone Snai, che già la scorsa settimana lo offriva a una quota simbolica (1,05). A festeggiare il successo dell’Empoli sono soprattutto Parma e Palermo, ora a +1 sui ciociari. La promozione diretta è al momento un affare a due e per entrambe le squadre il salto nella massima serie si gioca a 1,70. Più in salita il cammino del Frosinone, che nelle ultime quattro giornate ha vinto una sola volta: il ritorno dei gialloblù in Serie A è passato da 1,60 a 2,20.