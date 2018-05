Monday Night di Serie B per chiudere la 40esima giornata di Serie B. L'Empoli capolista, già sicuro del primo posto e della promozione, sfida una Cremonese in piene crisi e in lotta per non retrocedere. I grigiorossi di Mandorlini hanno due punti in più rispetto all'Avellino quintultimo, con l'allenatore ex Verona ancora alla ricerca della sua prima vittoria. La voglia di chiudere in bellezza per i toscani, la fame di punti per non retrocedere dei lombardi: alle 20.30 al Castellani il fischio d'inizio.