Virtus Entella-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la nona giornata di campionato in Serie B. Gli ospiti, un punto dietro la coppia di testa formata da Palermo e Frosinone, hanno l'occasione di portarsi da soli in vetta alla classifica. Cortissima, infatti l'Entella è 14esima, ma vincendo raggiungerebbe la coppia di testa.



Il grande ex di turno è il capocannoniere Caputo (già a quota 8 reti), passato in estate all'Empoli dopo aver segnato 35 gol nelle ultime due stagioni a Chiavari. Castorina recupera Luppi e Diaw dagli infortuni, ma in attacco preferisce la coppia De Luca-La Mantia. Dall'altra parte Vivarini deve fare a meno dello squalificato Krunic, oltre agli indisponibili Picchi e Mchedlidze.