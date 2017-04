Mentre in Serie A si gioca il posticipo della 30esima giornata, la B scende in campo con l'anticipo della 34esima: la capolista Frosinone, al Matusa, accoglie l'Avellino di Walter Novellino. Gli uomini di Marino, dopo il pareggio, acciuffato all'ultimo minuto, contro il Cesena, vogliono allungare, almeno per una notte, sulla Spal; dall'altra parte, invece, gli irpini, vincenti proprio contro la Spal, con i 3 punti si rilancerebbero in zona playoff.