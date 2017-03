La Spal prova a riprendersi la vetta della Serie B dopo il ko dello scorso turno, nello scontro diretto con il Frosinone. I biancoazzurri, ora secondi, possono approfittare del momento no dell’Avellino, avversario nell’anticipo di domani al Partenio. I campani sono in un periodo no e non vincono da cinque partite: Spal favorita a 2,32 sul tabellone 888sport.it. In campo domani anche la neocapolista Frosinone, a Cesena: per la squadra di Marino (ora favorita per il primo posto finale, a 2,25 contro il 2,50 della Spal) c’è da superare un tabù. Non ha mai vinto in casa dei romagnoli e il primo storico successo viaggia a 3,05.