. Freschi di cambio di maglia e subito a segno, per la gioia dei loro nuovi tifosi.. Alla terza partita con la maglia dell', Gaetanoha già realizzato due reti: all'esordio in bianconero contro il, poi questo pomeriggio per il successo a Novara. Nelle ultime quattro partite il totale è di tre gol, essendo andato a segno anche nell'ultima apparizione del 2017 con il- Inha rotto subito il ghiaccio pure George, tornato al piano inferiore dopo aver assaggiato con illa gioia del gol in Serie A (alil 3 dicembre, lui che resta di proprietà dell'). Il rumeno ha portato in vantaggio la squadra di, ma non è bastato. Si è trovato subito a suo agio anche Gianlucache di chilometri ne ha percorsi pochi. Due gol in altrettante partite per l'attaccante siciliano, devastante con ladopo aver esordito contro il. Alal suo posto è tornato Luca- Non è un attaccante, ma anche Matteosi è tolto una bella soddisfazione. E' finito ainaspettatamente, perché al momento dei saluti colsembrava destinato a scendere di categoria o addirittura a fermarsi.gli ha dato subito fiducia in mezzo al campo nel big match contro il, finendo ripagato con il primo dei quattro gol rifilati ai rosanero. A 36 anni, cambiare aria ringiovanisce.@pietroscogna