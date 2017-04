Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37esima giornata di Serie B.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto sistematicamente cori insultanti nei confronti degli Ufficiali di gara.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per avere, al 47° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un violento calcio ad una gamba.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE



PARIGINI Vittorio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose .



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



STRUNA Aljaz (Carpi): per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE



ARDEMAGNI Matteo (Avellino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere, al 22° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BONIFAZI Kevin (Spal 2013): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



FERRARI Alex (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BLANCHARD Leonardo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CERAVOLO Giovanni (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CORVIA Daniele (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DE LUCA Giuseppe (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOPEZ GASCO Walter Alberto (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



POMPEU DA SILVA Ronaldo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



RENZETTI Francesco (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SILIGARDI Luca (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FILIPPI Giacomo (Novara): per avere, al termine della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria epiteti insultanti che provocavano attimi di tensione.



MIELE Maurizio (Latina): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.



PECCHIA Fabio (Hellas Verona): per avere, al 20° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni offensive.