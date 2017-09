Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo, in vista del turno infrasettimanale.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio dirigente, negli spogliatoi, al termine del primo tempo, rivolto una frase irrispettosa all'Arbitro.





CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BENTIVOGLIO Simone (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SUAGHER Emanuele (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



LOSETO Giovanni (Bari): per avere, al 25° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisone di un Assistente rivolgendogli un'espressione irriguardosa.