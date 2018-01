Tuffo nel passato allo Zaccheria di Foggia per Zdenek Zeman, che per il prossimo turno di Serie B torna da ex nello stadio che consacrò le sue capacità di tecnico. Per i quotisti di Betflag - si legge in una nota - la gara di sabato alle 15 con il Pescara è da tripla con l’1 dei padroni di casa a 2,50, il 2 abruzzese a 2,55 e l’X a 3,60. Per il multigoal da 1 a 2 il sì è suggerito a 2,95, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,75, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,25 e il multigoal da 3 a 4 sì a 2,30. Novara e Carpi proveranno a rilanciarsi in una classifica al momento piuttosto deficitaria. Piemontesi favoriti sulla lavagna di BetFlag che offre l’1 a 2,15, l’X a 3,00 e il 2 a 3,65. Da tener d’occhio l’esito al 15° con l’1 a 6,25, l’X a 1.18, il 2 a 10,25, e l’esito al 30° con l’1 a 3,50, l’X a 1,60 e il 2 a 5,14. Tutto da seguire Cremonese – Parma tra due matricole che stanno cullando sogni di promozione. Il fattore campo può incidere sul risultato finale e avvantaggia la squadra di casa il cui successo è bancato a 2,30, contro il 3,25 del 2 degli ospiti e con l’X a 3,05. Da non trascurare la giocata doppia chance con l’1X a 1,31, l’12 a 1,34 e l’X2 a 1,57. Non cambiano gli ingredienti in Salernitana – Venezia dove, anche in questo caso, il fattore campo potrebbe risultare tale da condizionare il risultato finale: 1 a 2,40, X a 3,10 e 2 che triplica la scommessa. Da non trascurare le giocate 1 + over 2,5 con sì a 1,53 e no a 2,20, X + over 2,5 con sì a 1,38 e no a 2,60, 2 + over 2,5 con sì a 1,65 e no che raddoppia la giocata. Record contro in Spezia – Palermo, liguri che hanno vinto più partite in casa, ben sette, e siciliani che non hanno mai perso in trasferta. Gara da quasi tripla ma il fattore campo fa pendere l’ago dalla parte dei liguri la cui vittoria è proposta a 2,60, a fronte del 2 dei siciliani a 2,95. Da prendere in considerazioni le indicazioni sul risultato esatto con lo 0 – 0 a 6,00, l’1 – 0 a 6,25, il 2 – 1 e l’1 – 2 a 10,50, il 2 – 0 e lo 0 – 2 a 11,50, il 2 – 3 a 38,00. Assolutamente da tripla, invece, Cesena – Bari con l’1 e il 2 proposti entrambi a 2,70, mediati a 3,05 per l’X. Per questa sfida che promette emozioni la somma pari a 0 moltiplica per 8,00, la somma goal pari a 1 per 4,00, la somma goal pari a 2 per 3,15, la somma goal pari a 3 per 4,15, la somma goal pari a 4 per 6,50 e la somma goal oltre 4 per 7,50. Domenica alle 15 ultima gara in calendario per la prima di ritorno dei cadetti tra il Brescia, alle prese con il walzer degli allenatori, e l’Avellino. Questa volta sulla panchina biancazzurra siederà nuovamente Roberto Boscaglia, reintegrato dopo l’esonero di avvio di stagione. Sulla lavagna di BetFlag rondinelle favorite ma 1 a 2,05, a fronte del 2 degli irpini a 3,65 e con l’X a 3,25. Vale 3,05 il sì del rigore a fronte dell’1,32 del no, dell’1,28 del no ad una espulsione e del 3,28 del sì ad almeno un cartellino rosso.