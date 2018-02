Ventiseiesima giornata di Serie B: sabato, alle 15, il Venezia ospita l’Avellino: l’1 vale 1,80, l’X 3,30 ed il 2 4,70. Per la doppia chance basso l’1X a 1,16 e l’12 a 1,30 ma particolarmente alto l’X2 a 1,93. Riflettori puntati anche su Foggia – Carpi con i dauni che, grazie ai tre successi consecutivi, hanno abbandonato i bassifondi della classifica. Quota bassa per l’1 o over 2,5 con il sì a 1,40, moltiplicatore che non rimane invariato per l’X o over 2,5 per il sì a 1,38, ma con il 2 o over 2,5 sì a 1,68. Non è da tripla, ma poco ci manca, Perugia – Palermo. Alta la quota abbinata al successo biancorosso con l’1 a 2,45, non lontanissimo dall’X a 3,05 e il 2 a 3,00. Empoli – Parma è sicuramente il match clou del weekend cadetto. Toscani gasatissimi per le ultime prestazioni e per la leadership in classifica con l’1 a 1,80, ben lontano dall’X a 3,35 e il 2 a 4,75. Sempre congrue le quote dei risultati esatti con l’1 – 0 a 6,00, il 2 – 0 a 8,00, il 3 – 0 a 3,80 a 12,50, il 2 -2 a 15,00 e il 2 – 3 a 45,00. Domenica alle 15 il Frosinone, dopo il passo falso di Bari, ospita un Ascoli in cerca di punti salvezza. Pronostico a senso unico per BetFlag che banca l’1 a 1,40, ben lontano dal 4,70 dell’X e con il 2 a 7,75. Tra il multigoal il sì da 1 a 2 vale 2,50, il sì da 2 a 3 vale 2,10, il multigoal da 3 a 5 sì a 1,90. Nel pomeriggio, alle 17,30, si gioca per la salvezza in Brescia – Ternana. Vale doppio la posta in palio con i padroni di casa favoriti per l’1 a 1,85, ben lontano dall’X a 3,45 e il 2 a 4,05. La somma gol 0 è offerta a 11,00, la somma goal 1 a 4,75, la somma goal 2 a 3,35, la somma goal 3 a 3,95, la somma gola 4 a 5,50 e la somma goal oltre 4 a 5,75.