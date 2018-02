La Serie B torna in campo con due anticipi al venerdì. Alle 19 spetta a Spezia e Salernitana toccare il primo pallone della ventisettesima giornata. Padroni di casa favoriti sulla lavagna di BetFlag, come si legge in una nota, che banca l’1 a 1,95, l’X a 3,10 e il 2 a 4,15. Se si scommette sulla doppia chance l’1X è offerto a 1,19, l’12 a 1,32 e l’X2 a 1,77. Alle 21 fischio d’inizio per Parma – Venezia. Si gioca in proiezione play-off ma il fattore campo condiziona il moltiplicatore che per l’1 raddoppia la giocata, per il 2 la quadruplica e con l’X a 3,10. Ed anche, l’1 o over 2,5 sì a 1,51 e no a 2,25, l’X o over 2,5 sì a 1,45 e no a 2,40, 2 o over 2,5 sì 1,87 e no a 1,75. Sabato alle 15 tutte le altre nove partite della serie B. Obiettivi contro in Ternana – Bari. Gli umbri, fanalino di coda, cercano punti salvezza contro una squadra che è tornata a sorridere dopo le ultime due vittorie scaccia crisi e aspira a mantenere il passo play-off. Non è da tripla ma il 2 biancorosso alto a 2,35 la dice lunga sulle insidie che la formazione di Grosso troverà nel confronto. La bandiera delle scommesse suggerisce l’1 a 3,05 e l’X a 3,15. Tra i risultati esatti il 2 – 0 è proposto a 14,00, il 2 – 1 a 10,50, lo 0 – 0 a 9,50, l’1 – 3 a 18,50 e il 2 – 3 a 27,00. Il Foggia, che ha dato una svolta al campionato con ben quattro vittorie consecutive, allo Zaccheria ospita un Brescia che vuol tener lontano i bassifondi della classifica e aspira principalmente a continuare a muovere la classifica. Rossoneri naturalmente favoriti con l’1 a 1,73, coefficiente che raddoppia a 3,45 per l’X per arrotondare a 4,65 per il 2. Tra la tipologia multigoal da 1 a 2 il sì vale 2,40, il multigoal da 2 a 3 sì a 2.05, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,45 e il multigoal uguale o maggiore di 7 a 18,00. Cittadella – Empoli è il match clou della giornata con la squadra ospite, nonché capolista, che ha cambiato marcia dopo l’arrivo del tecnico Aurelio Andreazzoli, sei vittorie consecutive e striscia positiva ormai a dodici turni. E’ gara da tripla sulla lavagna di BetFlag con l’1 a 2,70, il 2 a 2,55 e l’X a 3,30. Si scommette anche sulla somma gol quella pari a 0 è consigliata a 11,50, la somma gol pari a 1 a 5,00, la somma gol pari a 2 a 3,40, la somma gol pari a 3 a 3,95, la somma gol pari a 4 a 5,25 e la somma gol superiore a 4 a 5,50. Il Palermo a secco da tre turni sarà ospite della Pro Vercelli che naviga in zona retrocessione. E’ confronto delicato per entrambe le compagini ma il 2 è più basso, 2,40, rispetto all’1 che triplica la posta e l’X a 3,10. Si gioca anche sul come verrà segnato il primo gol: su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su autorete a 25,00, su colpo di testa a 6,00, su tiro a 1,40 e a 8,25 per nessun gol. Turno casalingo anche per l’altra capolista Frosinone che ospita il Perugia, avversario scomodo ma alla portata a scorrere le quote con l’1 a 1,80, l’X a 3,50 e il 2 a 4,25. Bancato anche il minuto del primo gol: 2,95 fino al 15, dal 16° al 30° a 3,60, dal 31° alla fine del primo tempo a 4,60, dal 46° al 60° a 7,25, dal 61° al 75° a 10,50, dal 76° alla fine della gara a 13,50, nessun gol a 10,00.