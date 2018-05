Si comincia sabato alle 15, ma l’ultima gara della 40/ma giornata di Serie B si terrà lunedì prossimo alle 20,30. Duecentosettanta minuti al cardiopalma per numerose formazioni, a cominciare da Ascoli – Avellino. Entrambe sono appaiate in classifica a quarantuno punti, ad un soffio dalla retrocessione o dalla salvezza. Il fattore campo fa pendere leggermente l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa, anche in virtù delle recenti prestazioni, il cui successo è bancato sulla lavagna di BetFlag a 2,25, come si legge in una nota, non troppo distante dal 3,25 del 2 irpino e con l’X a 3,10. Per chi non ama rischiare molto l’1X è offerto a 1,30, l’12 a 1,34 e l’X2 a 1,61. Contro un Brescia che non più nulla alla stagione il Cittadella, di fronte ai propri beniamini, cerca il lasciapassare per disputare i playoff. Significativo l’1 basso a 1,65, che arrotonda a 3,50 per l’X, fino a giungere a 5,55 per il 2. Moltiplica per 3,25 e 1,28 l’under/ over 1,5, per 1,75 e 1,95 l’under/ over 2,5, per 1,28 e 3,25 per l’under/ over 3,5 e per 1,08 e 6,20 l’under/ over 4,5.La matematica tiene ancora in corsa il Palermo per agganciare la seconda posizione di classifica a soli due punti. A Terni, contro una squadra a forte rischio retrocessione, dovrà sudare per far bottino pieno a scorrere le quote suggerite dalla bandiera delle scommesse, con un 2 alto a 2,20, non lontanissimo dal 3,40 dell’1 e con l’X a 3,15. Tra i risultati esatti decuplica la scommessa l’1 a 0, paga 14,50 il 2 – 0, 8,75 l’1 – 2, 28,00 il 2 – 3 e 100,00 il 3 – 4. Il Bari, deferito per presunte irregolarità amministrative, ospita al San Nicola un Perugia che deve difendere l’ottava posizione per assicurarsi la possibilità di disputare i playoff. Gara alla fine sostanzialmente equilibrata con l’X a 3,15 e 2 a 3,35, ma l’1 biancorosso è consigliato alto a 2,20. La somma goal 0 è proposta a 9,50, la somma goal 1 a 4,45, la somma goal 2 a 3,25, la somma goal 3 a 4,05, la somma goal 4 a 5,75 e la somma goal oltre 4 a 6,50. Domenica, alle 17,30, il Cesena, a soli due punti dai playout, farà gli onori di casa ad un Parma che vuol blindare il secondo posto in classifica. Obiettivi di classifica contro e che trovano nei numeri di BetFlag la sua scala valori: 1 a 3,35, X a 3,10 e 2 a 2,25. Quanto vale indovinare il metodo del primo goal? Su punizione 13,00, su rigore 9,00, su autorete 25,00, su colpo di testa 6,00, su tiro 1,40, nessun goal 8,25. Lunedì, alle 20,30, la capolista Empoli, già promossa in serie A, ospita una Cremonese che non sa più vincere. Tutt’altro che popolare l’1 a 1,80, che raddoppia a 3,50 per l’X e con il 2 a 2,20. Ed anche, l’1 o over 2,5 sì a 1,32, X o over 2,5 sì a 1,33, 2 o over 2,5 sì a 1,59.