Equilibrio massimo nell’anticipo del sabato sera in Serie B: tra Cesena e Bari, al Manuzzi, nonostante l’ampio gap in classifica (tra i pugliesi, quarti, e i romagnoli, quintultimi corrono 11 punti) il pronostico è in bilico (Bari favorito di un soffio, a 2,70, pari a 3,00 e segno «1» a 2,75) ed è facile capire perché, a guardare le statistiche: il Bari attraversa un momento “no” (2 pareggi, un successo e 3 sconfitte nelle ultime 6 gare) e fuori casa non ingrana: ben 5 le sconfitte esterne dei biancorossi fino a qui. Il Cesena, invece, va forte in casa, dove ha perso un solo incontro fino a ora. Gli scommettitori, però, danno ampia fiducia al Bari e puntano in maggioranza sul «2»: il 53% delle puntate, dicono i dati Microgame, è andato sul blitz pugliese, il 37% ha scelto il pareggio solo una giocata su dieci (il 10%) è pro-Cesena. Sempre a guardare le statistiche c’è da aspettarsi una gara con molte reti: il Bari ha il terzo miglior attacco del torneo, il Cesena la peggiore difesa. Una partita da Over, quindi con almeno tre gol complessivi, è pagata 2,10.