Segno «X» caldissimo per Cittadella-Frosinone, posticipo di Serie B in programma domenica sera. Il bilancio degli scontri diretti fa spiccare il pareggio sulle lavagne dei bookmaker: nelle otto sfide disputate dal 2010 a oggi, il pari è stato centrato sei volte, in tutti i casi per 1-1. Un bilancio che rende particolarmente appetibile un’altra «X», data a 3,20, così come un ulteriore 1-1, risultato favorito sul tabellone Snai del risultato esatto, a 6 volte la posta. Del resto, la valutazione su «1» e «2» è quasi alla pari, con i granata offerti a 2,50 e i gialloblù a 2,85. In bilico anche le valutazioni su Under e Over, dati rispettivamente a 1,90 e 1,80. È invece nelle scommesse sulla promozione che viene fuori la superiorità del Frosinone, almeno sulla carta: il primo posto in classifica spinge i ciociari a 1,45, mentre per il Cittadella (quinto a cinque punti di distanza) la quota sale a 4,25.