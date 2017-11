Il Palermo frena e il Frosinone ne approfitta per prendersi la vetta della classifica in Serie B: 23 punti per gialloblu, contro i 22 dei rosanero, fermati sul pareggio dal Pescara. Nelle scommesse su chi vincerà il torneo (andando quindi direttamente in Serie A), invece, c’è da registrare l’aggancio del Frosinone. Sul tabellone 888sport.it la quota sulla squadra di Moreno Longo è passata da 8,00 a 6,00. Stabile quella sul Palermo, dato a 6,00 come co-favorito per il primo posto finale. Pareggia anche l’Empoli, contro lo Spezia, e con 21 punti l’offerta sui toscani è fissata a 7,50. Quota in rialzo per il Parma, battuto proprio dal Frosinone e ora dato a 10 volte la scommessa per il primo posto. Avanzano invece Venezia e Cremonese, entrambe a 21 punti dopo le vittorie dell’ultimo turno: sulle sorprese di questo torneo si scommette a 12 volte la posta.