La Serie B non si ferma mai e, dopo il turno infrasettimanale, torna subito in campo, alle 15, per la 35esima giornata. Occhi puntati, ovviamente, sul Frosinone che, in attesa della gara della Spal di domani sul campo del Brescia, prova a issarsi, per una giornata, da solo al primo posto in classifica. Sulla strada dei ciociari c'è, però', l'Ascoli di Favilli e Orsolini, in lotta per evitare i playout.



Sfida playoff al Tombolato, dove il Cittadella padrone di casa ospita il Benevento: gli uomini di Venturato, con una vittoria, aggancerebbero proprio le Streghe, che invece, con i tre punti, andrebbero a meno uno dal Verona terzo (impegnato lunedì nel match con il Novara). Restando nella bagarre tra quelle che sognano la A, il Perugia, quinto, va a fare visita al Trapani, 3 vittorie nelle ultime 4: due delle squadre più in forma promettono spettaccolo. L'Entella di Breda, poi, va in Piemonte, dalla Pro Vercelli in crisi, per difendere il settimo posto e provare ad accorciare su quelle davanti. Infine, Spezia-Bari: i liguri arrivano dal colpaccio del Bentegodi, il Bari dalla vittoria di Latina. In ballo c'è l'ottavo posto.



Scendendo in classifica, Novellino e il suo Avellino vogliono mettere i bastoni tra le ruote al Carpi di Castori, che prova una disperata rincorsa ai playoff. Per la salvezza, 2 importanti scontri diretti: Pisa-Cesena e Latina-Vicenza. La Ternana, penultima e in risalita, se la vedrà, invece, con la Salernitana.