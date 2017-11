Sosta per le nazionali? Non si ferma il campionato di Serie B che propone una due giorni ricca di emozioni nella 14esima giornata del campionato. Tre gli anticipi in programma nel sabato di oggi con orari spalmati in stile Serie A.



Alle 15 si parte con uno scontro testa-coda fra la Pro Vercelli, ultima a parimerito con Ternana, Ascoli e Cesena che ospita l'Empoli distante soli 2 punti dalla vetta della classifica occupata per ora dal Frosinone. Proprio gli uomini allenati da Moreno Longo sono chiamati a confermare l'imbattibilità che dura da 5 gare facendo visita alle 20.45 in trasferta a uno Spezia che arriva da due pareggi consecutivi e non trova la vittoria dal 21 ottobre contro il Perugia. In mezzo alle 18 l'Avellino ospita l'Entella per non perdere il treno playoff.