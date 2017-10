Dopo gli anticipi di ieri sera tra Cremonese e Brescia e tra Bari e Cittadella, termina oggi alle 15 con nove partite la decima giornata di Serie B, in attesa del turno infrasettimanale: il big match è senza dubbio quello del Penzo, tra il Venezia di Pippo Inzaghi, quarto in classifica e reduce da tre risultati utili di fila, e l'Empoli di Vincenzo Vivarini, primo in solitaria dopo la vittoria di Chiavari e alla ricerca del terzo successo consecutivo. Il Palermo secondo, unica squadra ancora imbattuta, riceve il Novara dell'ex Corini, che non perde da tre gare, mentre il Frosinone vuole tornare a vincere dopo quattro turni, nella difficile trasferta di Salerno contro la Salernitana. Il Carpi va sul campo dell'ottima Pro Vercelli di Grassadonia, mentre il Perugia di Giunti, in crisi nera dopo tre ko di fila, è ospite del pericolante Spezia. Il Pescara di Zeman riceve l'Avellino di Novellino, choccato dalla sconfitta in extremis nel derby di settimana scorsa. Il Parma riceve l'Entella, per provare a dare una svolta al proprio campionato, la Ternana di Pochesci ospita l'Ascoli mentre il Foggia, in ripresa, va sul camp del Cesena ultimo della classifica.