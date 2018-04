Dopo la vittoria di ieri sera del Parma, vittorioso per 1-0 a domicilio contro l’Ascoli, stasera torna in campo la Serie B per completare la 36esima giornata. Dieci partite, tutte alle 20.30 in un turno infrasettimanale che mette in palio punti importanti sia in chiave promozione che per la salvezza.



La capolista Empoli, imbattuta da 21 gare e consecutivamente a segno da 25, sbarca al Manuzzi di Cesena per rinfrescare cifre che, per la categoria, sono già da record. Gli emiliani, in piena zona playout, proveranno a far pesare il fattore casa: solo Ascoli e Cittadella sono riuscite a sbancare lo stadio dei bianconeri.



Nel big match di serata il Palermo fa visita al Cittadella: al Tombolato i siciliani devono ripartire dopo il pareggio di sabato scorso contro la Cremonese. Una vittoria regalerebbe il controsorpasso sul Parma vittorioso ieri e garantirebbe un’altra settimana al secondo posto in classifica a prescindere dal risultato del Frosinone. Non sarà però impresa facile: i veneti, in piena zona playoff, all’andata rifilarono un secco 3-0 alla banda Tedino.



Nella corsa alla promozione diretta il Frosinone fa tappa al Partenio dove se la vedrà con l’Avellino, in ripresa dopo l’arrivo di Foscarini. Gli uomini di Longo, bloccati sul pari sabato allo Stirpe dallo Spezia, non possono permettersi altri passi falsi: vincere per continuare la lotta punto a punto con il Palermo.



Il Bari di Grosso ospita al San Nicola il Novara reduce dalla pesante sconfitta per 0-3 contro la Ternana. I pugliesi non possono sbagliare, così come il Venezia, opposto all’Entella in una partita che può regalare tre punti vitali per la zona playoff



Al Cabassi Carpi e Perugia si affrontano in una partita che può dire tanto sulle reali ambizioni delle due squadre: all’andata finì in goleada (5-0 per gli umbri), stasera i biancorossi cercano una vendetta che restituirebbe loro un successo che manca da tre settimane (2 punti nelle ultime 3 partite, 1 vittoria nelle ultime 5). Gli uomini di Breda, guidati dal tridente Diamanti- Di Carmine- Cerri, con una vittoria aumenterebbero il divario dagli emiliani ad 8 punti.



Il Foggia va a Terni per affrontare i padroni di casa allenati da De Canio, nella sfida tra due squadre in forma: agli umbri serve la terza vittoria di fila, per provare ad agganciare il treno playout distante quattro punti, mentre i pugliesi credono nei playoff, distanti due lunghezze.



Lo Spezia, a meno quattro dai playoff, ospita il pericolante Brescia, ancora a rischio visto che i punti di vantaggio sui playout sono solo quattro.



Chiude Pro Vercelli-Pescara, delicata sfida salvezza tra l'ultima in classifica e gli abruzzesi, a più uno sulla zona rossa.