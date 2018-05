Dopo l'anticipo tra Palermo e Bari, la 39esima giornata di Serie B prosegue oggi col resto del programma. Si parte alle 12.30 con la sfida tra Avellino in cerca di punti salvezza e Cittadella. Dopo un primo tempo di gestione, in cui i campani vanno vicinissimi al vantaggio col palo clamoroso di Morosini, gli ospiti passano nella ripresa col supergol di Bartolomei e il raddoppio di Chiaretti, centrando l'undicesima vittoria in trasferta e portandosi a -3 dal secondo posto.



Alle 15, in campo tutte le formazioni che sperano di approfittare del mezzo passo falso del Palermo per insidiare il secondo posto dei rosanero: il Frosinone fa visita al Brescia del neo-tecnico Pulga, il Parma ospita una Ternana che ancora crede nella salvezza, mentre il Venezia di Inzaghi è di scena sul campo del fanalino di coda Pro Vercelli. L'Empoli, che ha conquistato la promozione in Serie A nell'ultimo turno, gioca a Carpi, mentre per la zona salvezza/play-out, da seguire le sfide tra Cremonese e Novara, tra Entella e Ascoli e tra Pescara e Cesena.



Chiudono il quadro Foggia-Spezia, ultimo treno per entrambe per sperare nei play-off, e il match delle 18 tra Perugia e Salernitana.