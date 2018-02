Prosegue la 27esima giornata di Serie B, aperta ieri da Spezia-Salernitana e Parma-Venezia, con altre nove partite in programma alle 15.



Sfida a distanza per la vetta tra Empoli e Frosinone: i toscani giocano a Cittadella, mentre i ciociari ospitano il Perugia. Alle loro spalle il Palermo, in trasferta a Vercelli, mentre il Bari va sul campo della Ternana.



Scontro diretto per la corsa playoff quello tra Pescara e Cremonese, spettatori interessati il Carpi, di scena contro l'Entella, e il Foggia, impegnato contro il Brescia. Chiudono il programma Ascoli-Cesena e Avellino-Novara.