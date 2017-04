Torna in campo la Serie B per la 38° giornata, aperta ieri dalla vittoria del Vicenza contro il Novara: su Calciomercato. com la diretta degli incontri.



Si comincia alle 12.30 con Salernitana-Bari, scontro diretto per sognare i playoff con entrambe le squadre a quota 50 punti.



Alle 15 altre sei partite. La capolista Spal ospita il Cittadella che vuole difendere il quarto posto in classifica e avvicinare il terzo posto occupato dal Frosinone, impegnato in casa con lo Spezia 7°. L'Entella affronta il Latina ultimo in classifica, la Pro Vercelli va a Pisa, l'Ascoli gioca contro l'Avellino, mentre è scontro salvezza tra Brescia e Ternana.



Alle 18 tocca a Cesena e Benevento, chiudono alle 20.30 Carpi-Trapani e il Verona secondo in classifica, impegnato sul campo del Perugia.