Pisa-Spezia (calcio d'inizio alle ore 12.30) è l'anticipo che apre la 20esima giornata di campionato in Serie B, in campo alla vigilia di Natale per il penultimo turno nel girone d'andata. La squadra allenata da Gattuso vuole celebrare con un risultato positivo il passaggio della società da Petroni a Corrado.



Poi alle ore 15 si giocano altre dieci partite. Il Verona primo in classifica è impegnato a Carpi nella città del presidente Setti, sperando di sfruttare lo scontro diretto tra Frosinone e Benevento. La Spal riceve la Ternana, mentre il Cittadella gioca a Vicenza e il Bari ad Ascoli. Derby campano tra Avellino e Salernitana, il Novara fa visita all'Entella. Turni casalinghi per Perugia e Brescia rispettivamente contro Latina e Pro Vercelli. Il Cesena ospita il fanalino di coda Trapani.