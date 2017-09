Dopo gli anticipi di venerdì Venezia-Spezia e Cesena-Avellino, oggi si disputano altre nove gare valevoli per la quarta giornata di campionato in Serie B. Il Carpi primo in classifica a punteggio pieno è impegnato sul campo della Cremonese. Trasferta anche per il Palermo a Foggia e per il Pescara di Zeman contro la Salernitana.

Il big match del giorno è Frosinone-Bari, che mette di fronte Longo e Grosso, ex allenatori della Primavera di Torino e Juventus. Interessante anche la sfida tra Perugia e Parma. L'Entella cerca la prima vittoria in casa contro la Ternana per festeggiare i 10 anni della presidenza Gozzi. Il Brescia fa visita alla Pro Vercelli, inchiodata a zero punti in classifica. Completano il programma Empoli-Ascoli e Novara-Cittadella.



Lunedì si gioca Avellino-Venezia, anticipo del prossimo turno infrasettimanale.