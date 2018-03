Continua il programma della 30esima giornata di Serie B. Nella sfida delle 15, la Salernitana di Colantuono si aggiudica il derby contro l'Avellino. All'Arechi, bastano appena 18 minuti ai padroni di casa per mettere il risultato al sicuro: al 9' apre le marcature Kiyine, prima del raddoppio firmato da Sprocati. Nella ripresa i granata sprecano una clamorosa chance per il tris con Zito, che fallisce un calcio di rigore. L'Avellino chiude in 9: espulsi nel finale Molina e Asencio. La Salernitana stacca proprio la formazione di Novellino e si porta a quota 34 punti in classifica; i Lupi restano a tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Alle 17:30, l'Empoli cerca il successo contro l'Entella per approfittare del passo falso del Frosinone sul campo del Palermo e tornare al primo posto in classifica.