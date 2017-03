Oggi si apre la 30esima giornata di campionato in Serie B. Alle ore 15 spicca la trasferta a Bari del Frosinone, primo in classifica. La Spal ospita il Cesena, a cui Floccari ha detto no nello scorso mercato di gennaio. Turno interno anche per il Benevento contro l'Entella. Sempre alle 15 il Perugia gioca a Cittadella, lo Spezia riceve l'Avellino e Brocchi si gioca la panchina del Brescia sul campo della Salernitana. Poi alle ore 18, nonostante il rischio fallimento, il Latina gioca in casa col Carpi. Domenica pomeriggio ci sono il derby piemontese Novara-Pro Vercelli e la sfida Ternana-Trapani tra ultime della classe con l'esordio di Liverani sulla panchina degli umbri, il Pisa di Gattuso scende in campo a Vicenza contro gli altri ex rossoneri campioni del mondo Amelia e Zaccardo. Il Verona è atteso dal posticipo di lunedì sera con l'Ascoli.