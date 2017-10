La Serie B torna in campo per la dodicesima giornata di campionato oggi pomeriggio, con calci d'inizio alle ore 15. L'Empoli primo in classifica è impegnato sul campo della Salernitana, dove torna l'ex di turno Donnarumma.



Il Venezia di Inzaghi riceve il Frosinone, mentre il Palermo gioca in casa con l'Entella. Turni interni anche per Bari e Pescara rispettivamente contro Ascoli e Brescia, dove va in scena la sfida tra gli ex Marino e Zeman. A Cremona Breda debutta sulla panchina del Perugia al posto dell'esonerato Giunti. Completano il programma Cesena-Novara e Spezia-Cittadella.



Domenica il Parma ospita l'Avellino e va in scena lo scontro diretto tra le ultime della classe: Pro Vercelli e Foggia. Lunedì sera si chiude con il posticipo fra Ternana e Carpi.