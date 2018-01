Dopo la sosta invernale, torna oggi in campo la Serie B, con il programma della 22esima giornata, la prima di ritorno: in attesa del posticipo di domenica tra Brescia e Avellino, in campo oggi dalle 15 alle 20.45 le altre venti squadre del campionato cadetto. Il Frosinone secondo ospita la Pro Vercelli, fanalino di coda del campionato. L'Empoli terzo riceve la pericolante Ternana. Sfida playoff quella dello Zini tra Cremonese e Parma, imbattute rispettivamente da sette e sei gare, mentre il Cittadella va sul campo dell'Ascoli penultimo. Il Venezia di Pippo Inzaghi, a secco di vittorie da sette partite, è ospite della Salernitana, in caduta libera, mentre il Pescara di Zeman va a Foggia, diciannovesimo e bisognoso di un girone di ritorno diverso. Chiudono Novara-Carpi e Perugia-Entella, due sfide salvezza. Alle 18 il Palermo capolista va sull'ostico campo dello Spezia, imbattuto in casa in questa stagione e reduce da quattro risultati utili di fila che l'hanno riportato in zona playoff, mentre alle 20.45 il Bari fa visita al Cesena diciottesimo.