Dopo il poker rifilato dall'Empoli al Palermo nell'anticipo del venerdì sera, prosegue oggi la 24esima giornata di Serie B. Il Frosinone, che comanda la classifica proprio insieme a Empoli e Palermo, ospita il Pescara, con l'obiettivo di riportarsi di nuovo in vetta da solo. Fra le squadre in zona play off, il Parma gioca a Brescia, la Cremonese ospita la Pro Vercelli e il Cittadella fa visita al Perugia. Grande attesa,, infine, sempre per la zona play off, per la sfida fra Venezia e Bari. Scorrendo la classifica, completano il quadro degli incontri odierni Salernitana-Carpi, Foggia-Avellino e Novara-Ascoli. Il turno proseguirà poi domani con Cesena-Ternana, per poi concludersi lunedì sera con Entella-Spezia.