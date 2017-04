Dopo i due anticipi di venerdì sera Avellino-Spal e Cesena-Frosinone, oggi pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15) si disputano le altre nove partite valide per la 33esima giornata di campionato in Serie B. Il Verona gioca a Trapani, trasferte anche per il Benevento a La Spezia e per il Carpi ad Ascoli. Il Perugia ospita il Vicenza, turni casalinghi pure per Brescia e Novara rispettivamente contro Entella e Ternana. Il Bari è impegnato sul campo della Pro Vercelli e il Cittadella a Latina, appena penalizzato di un punto in classifica, mentre il Pisa di Gattuso riceve la Salernitana.