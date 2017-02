Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Vicenza e Salernitana, oggi si disputano altre nove partite valevoli per la 25esima giornata di campionato in Serie B. Il Verona primo in classifica è impegnato ad Avellino, mentre il Frosinone riceve il Carpi. Turno interno anche per il Benevento col Latina, trasferte in Piemonte per Cittadella e Spezia rispettivamente contro Novara e Pro Vercelli. Altre due sfide interessanti sono Cesena-Bari e Brescia-Pisa tra gli ex milanisti Brocchi e Gattuso. L'Ascoli (foto picenotime) ospita il Trapani, ultimo in classifica. Poi alle ore 18 c'è Entella-Spal. Domenica si chiude con il derby Ternana-Perugia.