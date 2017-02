Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Latina e Novara, oggi pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15 sono in programma altre 8 gare valevoli per la 26esima giornata di campionato in Serie B. In attesa dei posticipi Pisa-Frosinone (domenica) e Verona-Spal (lunedì), ha l'occasione di recuperare posizioni in classifica il Benevento, impegnato sul campo della Pro Vercelli. Il Cittadella ospita l'Avellino, turni interni anche per Perugia e Spezia rispettivamente contro Entella e Trapani. Giocano in casa pure Carpi e Bari con Brescia e Ternana, che ieri ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex juventino Sissoko. Cerca un rinforzo sul mercato degli svincolati pure il Vicenza, che riceve l'Ascoli aspettando il sì dell'attaccante marocchino Chamakh (ex Arsenal). Completa il quadro Salernitana-Cesena.