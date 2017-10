Torna in campo la Serie B, con l'undicesima giornata. Dopo il successo del Brescia in casa contro il Bari, questa sera alle 20.30 sono in programma dieci partite. La capolista Empoli attende il Pescara, in una sfida che promette spettacolo. Il Venezia di Inzaghi, che ha gli stessi punti dei toscani, fa visita al Cittadella, mentre la Cremonese gioca sul campo dell'Entella, al momento appena fuori dalla zona retrocessione.



Trasferta a Carpi per il Palermo, a Novara per la Salernitana, l'Avellino ospita la Pro Vercelli, l'Ascoli lo Spezia. Match interessante tra le due neopromosse Foggia e Parma, il Perugia prova a uscire dalla crisi contro un Cesena a caccia di punti salvezza.