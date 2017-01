Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Frosinone e Brescia, oggi pomeriggio alle ore 15 si disputano altre otto gare valevoli per la 23esima giornata di campionato in Serie B. La Spal gioca a Vicenza, c'è lo scontro diretto tra Benevento e Carpi. Il Cittadella fa visita alla Ternana, dove debutta in panchina il nuovo allenatore Gautieri. Turni casalinghi per Bari e Cesena rispettivamente contro Perugia e Ascoli. Il Pisa di Gattuso è impegnato a Novara, restando in Piemonte la Pro Vercelli ospita il Trapani ultimo in classifica. Il quadro odierno si chiude con Avellino-Entella. Domenica la capolista Verona riceve la Salernitana, lunedì sera c'è il posticipo Spezia-Latina.