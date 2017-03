Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo oggi alle 15: la Spal di Semplici, seconda in classifica e sulle ali dell'entusiasmo, ospita il Pisa di Gattuso, che necessita di punti salvezza. Il Bari, reduce da tre vittorie di fila, è ospite sul campo della Virtus Entella, mentre lo Spezia va a Carpi. Il Novara in risalita gioca ad Ascoli, l'Avellino di Novellino riceve il Perugia di Bucchi, mentre Cesena-Vicenza è la sfida tra due nobili decadute. Chiudono le due sfide salvezza Ternana-Pro Vercellli e Trapani-Latina, in attesa dei posticipi di domenica (Brescia-Verona e Benevento-Salernitana) e lunedì (Frosinone-Cittadella).