Dopo il pareggio spettacolo in Pescara-Frosinone, prosegue oggi la terza giornata di Serie B. Alle 15 tutti in campo, in attesa dei posticipi Parma-Brescia (domani alle 17.30) e Cittadella-Perugia (lunedì alle 20.30). Oggi occhi puntati sulla sfida Mondiale, date le presenze di Grosso e Inzaghi, Bari-Venezia: i Galletti per rialzarsi dopo la sconfitta di Empoli, i lagunari per centrare la prima vittoria e trovare il primo gol in campionato. Ovviamente, da non perdere il big match tra le due retrocesse Palermo ed Empoli: Tedino ritrova i suoi nazionali dopo il pareggio di Brescia, Vivarini può contare sulla coppia d'oro Caputo-Donnarumma.



Importante anche la sfida di Carpi, dove gli uomini di Calabro vogliono continuare a stupire. Sulla loro strada la Salernitana, reduce dal 3 pari contro la Ternana, sempre propositiva con un calcio offensivo. La Cremonese di Tesser, vittoriosa con l'Avellino nell'ultimo turno, va a Vercelli, contro una Pro a caccia di punti e appesantita dallo zero in classifica.



Chiudono il programma Ternana-Cesena, il derby tra Spezia ed Entella, Ascoli-Novara e Avellino-Foggia, con i Satanelli di Stroppa alla ricerca della prima vittoria in campionato.