Dopo il pareggio di venerdì sera tra Avellino e Frosinone, con i ciociari che non sono riusciti a riportarsi in vetta, si disputa oggi il resto della 15esima giornata di Serie B. Alle 15 tutti in campo, con gli occhi puntati sul Venezia di Filippo Inzaghi, terzo in classifica, che va in casa di un'Entella in crisi, quartultima in classifica e partita con altre ambizioni. Con una vittoria, gli uomini di Superpippo si porterebbero al comando (in attesa del Palermo, impegnato lunedì a Cittadella).



Quarto in classifica, il Bari va a Novara, alla ricerca di una vittoria in trasferta che in questo campionato non è ancora arrivata. Di fronte una squadra, quella piemontese, che non vince dal 21 ottobre. Il Parma di D'Aversa, invece, ospita l'Ascoli ultimo in classifica: dopo un inizio non facilissimo, Calaiò e compagni sembrano aver ingranato, e sono lì a due punti dalla vetta. Chiude la zona playoff l'Empoli, che sta vivendo una piccola crisi: Vivarini cerca i tre punti contro il Cesena, imbattuto da 5 turni.



Chiudono il programma di giornata Brescia-Spezia, Foggia-Ternana, Perugia-Carpi e Pescara-Pro Vercelli, sfida che può essere decisiva per il futuro di Zeman.