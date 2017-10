Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Foggia e Perugia, oggi pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15) si disputano altre sei gare valevoli per la nona giornata di campionato in Serie B. Riflettori puntati sullo scontro diretto tra le prime della classe: Frosinone e Palermo. Il Venezia di Inzaghi gioca ad Ascoli, trasferte pure per il Bari e il Pescara di Zeman rispettivamente contro Pro Vercelli e Parma. Castori torna a Carpi con il suo Cesena, mentre il Novara 'battezza' il nuovo allenatore del Brescia, Marino, arrivato al posto dell'esonerato Boscaglia. Il Cittadella riceve la Cremonese, turno casalingo anche per la Ternana contro lo Spezia.

Domenica c'è il derby campano tra Avellino e Salernitana, lunedì sera si chiude col posticipo Entella-Empoli.