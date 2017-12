Dopo le quattro partire di ieri, prosegue la 18esima giornata di Serie B. Che si apre alle 14, con la sfida tra Salernitana e Perugia. La squadra di Bollini non trova una vittoria che manca dal 28 ottobre, dalla sfida casalinga contro l'Empoli; a illudere i tifosi è stato Bocalon, che con una zampata ha sfruttato al meglio un assist di Sprocati. In pieno recupero, però, ecco il gol di testa di Buonaiuto. Undicesimo pareggio stagionale per i campani.



Alle 15, poi, il resto del programma: il nuovo Ascoli di Cosmi attende l'Entella rilanciato dalla cura Aglietti; l'Avellino di Novellino va a Cittadella, con Litteri e compagni che stanno attraversando un momento d'oro (3 vittorie consecutive e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia); l'Empoli di Donnarumma e Caputo aspetta il Carpi di Calabro per tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Infine, Inzaghi che sfida Grassadonia in Venezia-Pro Vercelli e Longo col suo Frosinone pronto a vedersela col Brescia del grande ex, quel Pasquale Marino che ha sfiorato la A la scorsa stagione.