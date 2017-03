Dopo i due anticipi di ieri, si torna in campo per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Si parte alle 12.30 con la sfida tra Verona e Pisa, che finisce 1-1. Terzo pareggio consecutivo per i padroni di casa: dopo il vantaggio di Siligardi nel primo tempo, Tabanelli trova il gol per la squadra di Gattuso. Nel finale il Verona protesta per un rigore non concesso dopo intervento di Mannini.



Si prosegue con 7 partite alle 15 e col posticipo delle 20.30. Il match di cartello è quello tra le prime della classe, la rivelazione Spal e il Frosinone, separati da 2 punti in classifica.



Diversi gli scontri in chiave playoff: il Bari ospita al "San Nicola" il Novara dopo il tracollo di Trapani, mentre per l'Entella c'è l'ostacolo Cesena. Non è uno spareggio, ma poco ci manca, quello tra Carpi e Perugia in Emilia. Chiudono il programma Latina-Pro Vercelli, Salernitana-Ascoli, Ternana-Avellino e Vicenza-Brescia.