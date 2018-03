Torna in campo la Serie B, in programma la 30esima giornata. In attesa del big match tra Palermo e Frosinone, previsto per le 18, nel pomeriggio sono in calendario sette partite: il Bari pareggia 2-2 contro la Pro Vercelli, che era passata con un gran gol di Ghiglione. Kozak, in sospetto fuorigioco, e Brienza ribaltano tutto, ma al 93' Morra trova il pari. La sorpresa Cittadella fa visita alla Cremonese, uscendo dallo Zini con un pareggio (1-1 con il primo gol di Gomez e il pareggio di Iori), il Venezia batte 1-0 l'Ascoli grazie al rigore di Geijo mentre il Parma cala il poker in casa del Pescara.



Finisce 1-1 tra Spezia e Ternana, mentre il Perugia ha la meglio del Foggia 2-0 grazie a Cerri e Diamanti. Al Manuzzi è 0-0 tra Cesena e Carpi. Domani in programma due partite: alle 15 il derby Salernitana-Avellino, alle 17.30 Empoli-Entella. Si chiude lunedì con Novara-Brescia.