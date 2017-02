Prosegue la 28° giornata di Serie B, aperta ieri da Bari-Brescia. Tutti in campo alle 20.30, a partire dal Frosinone: la capolista va a far visita al Perugia, i ciociari sono lanciati dopo il contestato 1-0 all'Hellas e vogliono difendere il primato solitario.



Vuole continuare a volare la Spal, seconda in classifica: impegno in trasferta anche per i ferraresi contro la Salernitana.



In cerca di riscatto il duo che occupa la terza posizione: il Verona torna tra le mura amiche del Bentegodi e ospita la Ternana ultima in classifica; il Benevento invece gioca a Novara, a caccia di punti per agganciare la zona playoff.



Sempre in lotta per i playoff: il Cittadella è in casa contro il Trapani, l'Entella è impegnato a Vicenza, lo Spezia ospita l'Ascoli, il Carpi affronta il Pisa in Toscana.



Chiudono due sfide importanti in chiave salvezza: la Pro Vercelli deve fare risultato in casa contro l'Avellino, scontro diretto tra Latina e Cesena.