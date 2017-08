Il Parma ha aperto la nuova stagione di Serie B, mandando ko la Cremonese, in una sfida tra neopromosse, con un colpo mancino di Emanuele Calaiò, arrivato a 93 gol in Serie B. Oggi in campo le altre, in attesa poi dei due posticipi di domenica, Pescara-Foggia, e lunedì, Bari-Cesena. Alle 20.30 su il sipario per una serata intensa, dove gli occhi saranno puntati sulla favorita Palermo, che ospita in casa il nuovo Spezia di Fabio Gallo. I rosanero ripartono dalla classe di Nestorovski, con il macedone pronto a fare la voce grossa nel campionato cadetto.



L'altra retrocessa, l'Empoli, apre la sua stagione in un campo ostico com'è quello di Terni, con le Fere pronte a fare lo sgambetto agli uomini di Vivarini davanti al pubblico amico. Il Frosinone di Longo, invece, va a Vercelli, con un Ciano in più nel motore, oltre ai soliti noti. Il rinnovato Carpi, invece, affronta il Novara di Corini, che a Macheda ha aggiunto Maniero, tra i cannonieri più decisivi della Serie B.



Chiudono il programma di serata il Cittadella che aspetta l'Ascoli di Favilli, il Brescia che va ad Avellino, l'Entella che ospita il Perugia e, infine, il Venezia di Pippo Inzaghi, ambiziosa neopromossa, che se la vedrà con la Salernitana.